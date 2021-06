Keine Corona-Impfung „Steirerkrimi“: Schauspielerin Eva Herzig fliegt raus

Wien - Das Drehbuch für den nächsten „Steirerkrimi“ wird wegen einer fehlenden Corona-Impfung einer Schauspielerin überarbeitet. Die Darstellerin Eva Herzig, die in der Krimireihe die Rolle einer Expertin der Spurensicherung hat, will sich nach eigenen Angaben nicht gegen Covid-19 impfen lassen – das Engagement der 48-Jährigen wurde daraufhin ausgesetzt. Der Österreichische Rundfunk (ORF) teilte am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit: „Der Produzent hat seine Kooperationspartner ORF und ARD von seiner Entscheidung, die Zusammenarbeit mit Eva Herzig zeitlich auszusetzen, informiert.“ Die Krimis sind auch im Ersten zu sehen.