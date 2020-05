Keine Busse nach Besigheim Mundelsheim ist plötzlich abgeschnitten

Mit dieser Einschränkung müssen sich die Mundelsheimer wohl noch ein ganzes Weilchen arrangieren. Die Sperrung für den ersten Bauabschnitt der Durchgangsstraße in Hessigheim zwischen dem Ortsausgang Richtung Mundelsheim und der Einmündung zur Brückenstraße war laut einer Pressemitteilung des Landratsamts am 20. April eingerichtet worden und sollte von da an rund sechs Wochen dauern. Besagte Mitteilung habe man am 6. April auch der Gemeinde Mundelsheim zukommen lassen, berichtet Frank Wittmer. Und in der Verlautbarung wird auch darauf hingewiesen, dass die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr in den ersten beiden Bauabschnitten zur Sanierung der Hessigheimer Ortsdurchfahrt nur Richtung Besigheim möglich sein werde. Dorthin werde eine Ringlinie eingerichtet. Was das allerdings für den ÖPNV in Mundelsheim bedeutet, darüber schweigt sich die Mitteilung aus.