Keine Akutversorgung in Marbach Verweis auf Notfallpraxen

Anfang August wurde am Krankenhaus Marbach nicht nur die chirurgische Belegklinik geschlossen, sondern auch die Notfallversorgung eingestellt. Wer nachts, am Wochenende oder an Feiertagen – also zu Zeiten, an denen niedergelassene Ärzte ihre Praxis geschlossen hätten – dringend ärztliche Behandlung brauche, könne sich an eine der beiden Notfallpraxen wenden, teilt die Regionale Kliniken Holding (RKH) mit. Diese sind in unmittelbarer Nachbarschaft des Klinikums Ludwigsburg und des Krankenhauses Bietigheim angesiedelt. Die beiden Krankenhäuser übernehmen auch, falls nötig, die weitere stationäre Betreuung. Der ärztliche Bereitschaftsdienst der Notfallpraxen ist über die Rufnummer 116117 erreichbar.