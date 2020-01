Kein Skandal-Faktor mehr Belgische Royals: Langweilig oder bodenständig?

Die italienischstämmige Paola galt in den wilden 60ern als "Party-Prinzessin". Fotos von Albert in Begleitung junger Damen tauchten auf - bald darauf war Paola in Begleitung anderer Männer zu sehen. Ihr wurde eine Affäre mit dem Sänger Adamo ("Dolce Paola") nachgesagt. Zum Königspaar wurden Albert und Paola 1993 - doch die Gerüchte hielten an. 1999 spekulierte ein Biograf über ein uneheliches Kind Alberts. Noch heute streitet die 1968 geborene Künstlerin Delphine Boël vor der belgischen Justiz darum, offiziell als Alberts leibliche Tochter anerkannt zu werden. Albert musste sich bereits einem gerichtlich angeordneten Gentest unterziehen - bestreitet aber nach wie vor Boëls Vater zu sein. Die Öffentlichkeit verfolgt das Schauspiel gebannt.