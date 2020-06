Kein Schwimmen in Marbach Zankerbad bleibt geschlossen

Wunschik erklärt diesen Umstand damit, dass sich ein Hygienekonzept mit all den damit verbundenen Vorschriften und Abstandsregeln in dem vergleichsweise beengten Bad nur mit großem Aufwand umsetzen ließe. Zudem würden dabei hohe Kosten entstehen, gibt sie zu bedenken. Aus dem Grund habe man sich dazu entschlossen, vorerst keine Schwimmer in das Becken zu lassen. Die Erste Beigeordnete kann auch keinen groben Zeitpunkt nennen, an dem die Einrichtung wieder für Wasserratten aufgeschlossen wird. „So lange die Auflagen so streng sind wie momentan, werden wir das Bad nicht öffnen“, sagt sie im Hinblick auf den weiteren Zeitplan. Wunschik versichert aber zugleich, dass man die Sachlage neu bewerten werde, wenn weitere Lockerungen für Bäder in Aussicht stehen sollten.