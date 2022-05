Kein neuer Vertrag VfB Stuttgart verabschiedet Daniel Didavi

Didavi kam 1997 in die Jugend des VfB, von 2008 an war er dann für die zweite Mannschaft am Ball, ehe er 2010 den Sprung in den Profikader schaffte. In der Saison 2011/12 wurde der gebürtige Nürtinger an den 1. FC Nürnberg verliehen, ehe es zurück zum Club aus Cannstatt ging. Von 2016 bis 2018 kickte Didavi für den VfL Wolfsburg, ehe er wieder zum VfB zurückkehrte.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Was sich für die Fans beim Arena-Umbau ändert