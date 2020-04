Kein Karriereende Kugelstoß-Ass Schwanitz will nach Olympia weitermachen

Ein Karriereende habe sie auch für den Fall eines Medaillengewinns in Tokio 2020 nicht in Erwägung gezogen. "Wenn es gut gelaufen wäre, dann wäre es ja verrückt gewesen aufzuhören", sagte Schwanitz, die an Heiligabend 35 Jahre alt wird. Als Sportsoldatin sei sie auch in der Corona-Krise finanziell abgesichert, dennoch rechnet sie durch die fehlenden Wettkämpfe mit erheblichen Einbußen.