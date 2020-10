Ermittlungen eingestellt Fall Peggy "vollständig beendet"

Die Ermittlungen beginnen. Immer wieder scheint es neue Spuren zu geben, immer wieder neue Tatverdächtige. Nach drei Jahren dann der vermeintliche Durchbruch: Ein Mann mit geistiger Behinderung soll Peggy ermordet haben und kommt in die Psychiatrie. Das Gericht verurteilt ihn wegen Mordes und sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Nicht nur sein Anwalt hat daran so seine Zweifel. 2013 wird das Verfahren wieder aufgenommen. Jetzt kommt auch das Gericht zu dem Schluss, dass der Mann Peggy zumindest nicht umgebracht hat. Er wird freigesprochen. Es ist nicht der einzige Fehler, der den Ermittler passiert.

Erst ein Pilzsammler findet im Sommer 2016 zufällig Teile des Skeletts in einem Wald bei Rodacherbrunn im thüringischen Saale-Orla-Kreis, knapp 20 Kilometer von Peggys Heimatort entfernt. Nach 15 Jahren waren "viele Spuren unwiederbringlich verloren", müssen die Ermittler einräumen. Wie Peggy gestorben ist, lässt sich nicht mehr feststellen.

Am Fundort wollen die Ermittler aber DNA-Spuren des NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt entdeckt haben. Doch dann stellt sich raus, dass nur ein Gerät bei der Spurensicherung verunreinigt war.

Dafür rückt ein anderer Verdächtiger wieder ins Visier, alles scheint zu passen: Der zur Tatzeit 24-Jährige wohnte damals in Lichtenberg, ganz in der Nähe des Platzes, wo sich Peggys Spur verläuft. Er hat kein Alibi. Außerdem soll er Arbeiten durchgeführt haben, die zu den Spuren am Fundort der Leiche passen.

Tatsächlich gibt der Mann vor zwei Jahren zu, das tote Mädchen in eine rote Decke eingewickelt und mit seinem Auto in den Wald gebracht zu haben. Er bestreitet aber, Peggy ermordet zu haben. Das leblose Kind habe er damals von einem Bekannten an einer Bushaltestelle übernommen, behauptet er. Später widerruft er sein Geständnis. Für zwei Wochen sitzt er in Untersuchungshaft, an Heiligabend 2018 müssen die Ermittler ihn wieder ziehen lassen.

"Es wurden zwar zahlreiche Indizien ermittelt", betonen Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag. Aber sie reichen einfach nicht aus, um den Verdächtigen wegen Mordes zu verurteilen. Selbst wenn er die Leiche im Wald verbuddelt habe, könne er nicht mehr wegen Strafvereitelung verurteilt werden - die Tat ist verjährt.

"Ich habe nichts anderes erwartet", erklärte der Anwalt des Verdächtigen. Sein Mandant und dessen Familie seien erleichtert. "Es waren jetzt über zwei Jahre, wo ein möglicher langwieriger Prozess über ihnen wie ein Damoklesschwert schwebte." Er werde Akteneinsicht beantragen, um Ansprüche auf Schadensersatz zu prüfen.

Der damals 24-Jährige war der letzte Verdächtige. "Im Fall Peggy wird es keine weitere Anklage geben", erklärte der Leitende Oberstaatsanwalt. "Der Ermittlungskomplex "Peggy" mit allen Verfahren ist nun vollständig beendet."

