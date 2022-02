Kauziger Detektiv "Tod auf dem Nil" - Kenneth Branagh als Hercule Poirot

Agatha Christies Krimis haben eigentlich etwas Gemütliches, sie sind kein Stoff zum Gruseln. "Tod auf dem Nil" erschien 1937, Christie schrieb ihn nach einer Ägypten-Reise. Branagh wollte die Filmversion "etwas jugendlicher angehen", wie er in den Produktionsnotizen erklärt. "Alles an der Geschichte ist jetzt jünger, sinnlicher und hat größere Tiefe, buchstäblich und ästhetisch."

In der Corona-Pandemie lag die Produktion aus dem Hause Disney, die nach Medienberichten rund 90 Millionen Dollar gekostet haben soll, lange auf Eis, ähnlich wie der immer wieder verschobene neue Bond. Die Kulissen waren aufwendig: Allein der Bau der Tempelruinen von Assuan dauerte 10 Wochen, der des spektakulären Dampfers 30 Wochen. Gedreht wurde im Studio und in englischen Außenkulissen. Ein ägyptischer Gewürzmarkt am Nilufer wurde in den Cotswold Water Park westlich von London verlegt. In Ägypten wurde der Tempel Abu Simbel vermessen und fotografiert, ein Kamera-Spezialteam war für die digitalen Effekte zum Filmen am Nil und an den Pyramiden unterwegs.

Der Krimi war bereits 2019 fertig gedreht. Danach wurden schwere Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Darsteller Armie Hammer ("Call Me By Your Name") bekannt. Er bestritt sie, mit seiner Karriere ging es bergab. Die Polizei in Los Angeles ermittelt noch. In "Tod auf dem Nil" ist Hammers Rolle so tragend, so dass man ihn wohl nur schwer hätte herausschneiden können. Auch den Krimi ganz neu zu drehen, wäre teuer und wegen der Pandemie besonders kompliziert gewesen. Disney äußerte sich zu diesem Komplex auf Anfrage nicht.

Im Film ist von dieser Vorgeschichte nichts zu sehen. Es blieb bei der Besetzung, Hammer wird in den Pressenotizen knapp genannt. In einer anderen Produktion mit Beteiligung von Ridley Scott lief es anders. Kevin Spaceys Auftritt in "Alles Geld der Welt" (2017) wurde nach dem mit ihm verbundenen Metoo-Fall herausgeschnitten. Scott filmte die entsprechenden Szenen kurzerhand mit Christopher Plummer nach.