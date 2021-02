Kaum Besucher Pandemie wirft Portugals Tourismus um Jahrzehnte zurück

Die Lage in Portugal ist nach Worten von Ministerpräsident António Costa "sehr schlimm". Zur Eindämmung der Pandemie hat sich das Land am Sonntag abgeriegelt. Zwei Wochen lang sind Ein- und Ausreisen ohne triftigen Grund untersagt. Schon seit dem 15. Januar herrscht in dem Land mit 10,3 Millionen Einwohnern ein strenger Lockdown.