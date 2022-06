Kaufen oder Mieten? Kostenvorteil von Wohneigentum schwindet

Die Kreditraten waren schon 2021 höher als die Mieten

Noch im vergangenen Jahr waren laut IW Wohnungskäufer auch in Stuttgart klar im Vorteil. Mit Blick auf die Kosten überrascht diese Aussage, denn die durchschnittlichen Kreditraten für eine Eigentumswohnung lagen auch 2021 schon über den Neuvertragsmieten: Für eine 100-Quadratmeter-Wohnung in Stuttgart mit einem Kaufpreis von 6074 Euro pro Quadratmeter wären laut IW im vergangenen Jahr rund 23 000 Euro abzuzahlen gewesen, das entspricht 1900 Euro pro Monat. Die Neuvertragsmiete für eine 100-Quadratmeter-Wohnung in Stuttgart war mit rund 1700 Euro pro Monat geringer.