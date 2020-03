Katz- und Maus-Party auf dem Murrer Dorfplatz Karneval ist eine Lebenseinstellung

Das Publikum fordert mehrere Zugaben. Musik beeinflusst Menschen in ihrer Stimmung – da besteht an diesem Samstagabend kein Zweifel. Sofort formieren sich Gäste und tanzen in der Mitte des Platzes. Ganz vorne mit dabei ist Steffi. Sie tanzt so mit, als hätte sie nie etwas anderes in ihrem Leben gemacht. Viele orientieren sich an ihren Schritten.