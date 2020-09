Katja Suding hört auf FDP-Bundesvize macht Schluss mit der Politik

Die Bürgerschaftswahl 2015 sei auch für die Bundespartei sehr wichtig gewesen, weil die FDP in Hamburg erstmals seit dem Ausscheiden aus dem Bundestag wieder in ein Landesparlament einziehen musste. „Das sollte eine Trendwende auf dem Weg zum Comeback der Bundespartei einleiten.“ Mit Suding, die sich mit frechen Slogans wie „Unser Mann in Hamburg“ in Szene setzte, holte die FDP 7,4 Prozent.

Im Februar an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert

2017 wurde sie in den Bundestag gewählt. Auch nach ihrem Wechsel nach Berlin behielt Suding die Zügel im Hamburger Landesverband in der Hand.

Bei der Bürgerschaftswahl im Februar scheiterte ihre FDP mit 4,9 Prozent knapp an der Fünf-Prozent-Hürde. Seither sind die Liberalen nur noch durch die Einzelabgeordnete Anna von Treuenfels-Frowein im Landesparlament vertreten, die in Blankenese ein Direktmandat erhielt.

Suding ruft die Parteimitglieder zur Geschlossenheit auf

„Das ist ein sehr, sehr bitteres Ergebnis, mit dem wir auch unsere Wahlziele verfehlt haben“, sagte Suding. Grund dafür sei auch das schlechte Bild der Bundespartei zu Jahresbeginn gewesen, das durch die Wahl von Thomas Kemmerich zum Thüringischen Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD massiv Schaden genommen habe. Zudem habe das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher und seiner Grünen-Herausforderin Katharina Fegebank die FDP Stimmen gekostet.

Suding rief die Parteimitglieder zu Geschlossenheit auf und dazu, sich hinter von Treuenfels zu stellen, die nun in der Bürgerschaft alle Last allein auf ihren Schultern trage. Geschlossenheit sei eine Voraussetzung für Wahlerfolge und den Wiedereinzug in die Bürgerschaft in fünf Jahren.