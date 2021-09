Katie Melua bei Jazz Open Stuttgart liebt diese Stimme

So singt sie, begleitet von einer 6-köpfigen Band mit ihrem jüngeren Bruder Zurab Melua an der Gitarre, weltbekannte Songs wie „The closest Thing to crazy“ und „Nine Million Bicycles“. Als sie auch die melancholisch angehauchten Songs aus ihrem aktuellen „Album No. 8“ anstimmt, wird das Publikum nachdenklich und still. Es scheint diese sanfte und kraftvolle Musik zu mögen, und es liebt diese aus dem Dunkel der Nacht herausstrahlende Stimme, die Stimme von Katie Melua, deren Namen ein kleiner Stern trägt.