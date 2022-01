Katholische Kirche Vatikan zu Missbrauchsgutachten: Keine Pauschalurteile

Anfang der Woche räumte der 94-Jährige Benedikt in einer Stellungnahme ein, dass er bei seinen Angaben für das Gutachten in einem Punkt nicht die Wahrheit gesagt habe - dies sei aber auf einen Fehler bei der "redaktionellen Bearbeitung" seines Statements zurückzuführen. Das Verhalten Benedikts in der Causa hat heftige Kritik provoziert.