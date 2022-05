Katholische Kirche Vatikan billigt Woelkis Finanzierung von Gutachten und PR

Die Reformbewegung "Wir sind Kirche" kritisierte die Entscheidung des Vatikans als "in höchstem Maße irritierend". Selbst wenn Woelki in diesem Fall rein kirchenrechtlich gesehen die alleinige Verfügungsgewalt über das Sondervermögen gehabt haben sollte, sei sein Agieren doch Ausdruck eines absolutistischen Amtsverständnisses, das nicht mehr in die heutige Zeit passe. "Für Kardinal Woelki wird dieser Freispruch aus dem Vatikan ein Pyrrhussieg sein, der keineswegs zur Beruhigung im Kölner Erzbistum beitragen wird", prophezeite "Wir sind Kirche"-Sprecher Christian Weisner.

Auf die Frage, ob er noch einmal 820.000 Euro für PR-Beratung ausgeben würde, sagte Woelki, nach seiner Entscheidung, das erste von ihm in Auftrag gegebene Missbrauchsgutachten nicht zu veröffentlichen, habe sich das Erzbistum in einer schwierigen Lage befunden. In dieser Situation habe man sich entschieden, Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen. Ein Fehler sei sicher gewesen, damals keinen Pauschalvertrag abzuschließen. Außerdem habe die Krisensituation viel länger gedauert, als anfangs gedacht. Dadurch sei es dann letztlich zu den hohen Kosten gekommen.