Katholische Kirche Kirchenbasis begehrt bei Homo-Segnung auf

Der eingeladene Experte feiert Valentinsgottesdienste

In seinen Vorträgen zeigt Hillebrand, wie sich in der Kirchengeschichte sexualfeindliche Strömungen verfestigten. „Der Kirchenlehrer Augustinus hat die Erbsündenlehre von Paulus radikalisiert, indem er die These aufstellte, sie käme durch den Sexualverkehr in uns.“ Nach Hillebrand ist es der Zeitgeist des 19. Jahrhunderts, der geschichtlich zu scheinbar zeitlosen Wahrheiten und zu einem absolutistischen System in der katholischen Kirche geführt hätten. Dabei habe sich selbst Paulus in seinen Briefen als Kind seiner Zeit erwiesen, indem er den Sklavenhandel größtenteils akzeptierte. „Wir dürfen der Kirche nicht absprechen, sich weiterentwickeln zu können.“