Katholische Kirche Kardinal Woelki geht in Auszeit - Weihbischof übernimmt

Der Vatikan nahm den Kardinal am Ende gegen den Vorwurf in Schutz, Defizite bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch vertuscht zu haben. Woelki blieb im Amt. Vor allem "auf der Ebene der Kommunikation", habe der Kardinal aber auch "große Fehler" gemacht, hieß es vom Vatikan. Woelki erklärte, er habe dem Papst selbst eine "geistliche Auszeit" vorgeschlagen. Nach ihr will er in sein Amt zurückkehren.