Katholische Kirche in Marbach lädt zum Nachdenken ein In der Fastenzeit über den Tod sinnieren

Am zweiten Abend stellt Ute Epple, eine so genannte Letzte-Hilfe-Trainerin und Vorsitzende des Trägervereins Hospiz Bietigheim-Bissingen, die Möglichkeiten der Begleitung sterbender Menschen zu Hause und in einem Hospiz vor. Die Bestatter und freien Trauerredner Heiko Hauger und Marius Kramer vom Bestattungshaus Haller informieren am dritten Abend über das, was nach einer Beerdigung getan werden muss und was frei gestaltet werden kann. Am vierten Abend moderiert Pfarrer Stefan Spitznagel eine so genannte Beerdigungswerkstatt. Interessenten können sich Gedanken über die eigene Beerdigung machen. In einem praktischen Teil gibt Spitznagel Anregungen zu Ritualen, dem Ort, den beteiligten Personen, zu Musik und Texten.