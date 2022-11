Katholische Kirche Homosexuelle hoffen auf mehr Rechte

Nach wie vor unzufrieden ist der katholische Marbacher Pfarrer Stefan Spitznagel mit der Haltung des Bistums Rottenburg-Stuttgart gegenüber Homosexuellen. Spitznagel, der sich an der am 24. Januar von der ARD ausgestrahlten Dokumentation „Wie Gott uns schuf“ im Rahmen der Kampagne „#OutinChurch“ für die Rechte gleichgeschlechtlich orientierter Menschen in der römisch-katholischen Kirche beteiligte, äußerte sich frustriert über den bisherigen Fortschritt.