Katholische Kirche Deutsche Bischöfe beraten in Fulda über Reformprozess

Die katholische Reformbewegung "Wir sind Kirche" sieht die deutschen Bischöfe in Fulda an einem Scheideweg: "Bleiben die Bischöfe ihrem Versprechen treu, mit dem Synodalen Weg und gemeinsam mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken sich um grundlegende Reformen zu bemühen, die sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch verhindern? Oder lassen sie sich durch gezielte Störmanöver einzelner Bischöfe und auch durch den jetzt von Rom organisierten weltweiten synodalen Prozess von ihren Zusagen abbringen?" Zuletzt hatte der konservative Regensburger Bischof Rudolf holzer alternative Textvorschläge zum Synodalen Weg auf einer eigenen Website publiziert. Der Papst bereitet einen eigenen Synodalen Prozess vor, wobei unklar ist, was genau er darunter versteht.

"Die Katholikinnen und Katholiken in Deutschland erwarten von dieser Bischofsversammlung ein überzeugendes Bekenntnis zum Reformprozess des Synodalen Weges, wenn der nicht zur Farce werden soll", mahnte "Wir sind Kirche".

Die feministische Bewegung "Maria 2.0" will auch in diesem Jahr anlässlich der Herbstvollversammlung für Gleichberechtigung und Glaubwürdigkeit in der katholischen Kirche auf die Straße gehen. Am Abschlusstag der Bischofsversammlung an diesem Donnerstag (23. September) ist unter dem Motto "Wir bleiben laut" eine Demonstration in Fulda geplant. "Mit den Verbrechen des sexuellen und geistlichen Missbrauchs, mit der fehlenden Gleichberechtigung, der lebensfremden und diskriminierenden Sexualmoral, der Zölibatsverpflichtung, mit dem Klerikalismus und dem Machtmissbrauch ist übergroßes Leid verbunden", erklärte die Reformgruppe. Nötig sei eine radikale und grundlegende Erneuerung der katholischen Kirche. Unterstützt werde die Demonstration von der Friedensbewegung "Pax Christi" sowie "Wir sind Kirche".

