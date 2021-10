Katastrophenschutz in Mundelsheim Gesamtplan statt nur Starkregenkarte

Mundelsheim - Nach mehreren Starkregenereignissen in vielen Gebieten in Deutschland hat das Landratsamt Ludwigsburg den Gemeinden nahegelegt, individuelle Starkregengefahrenkarten zu erstellen. Als Bürgermeister Boris Seitz diesen Vorschlag nun in Gemeinderatssitzung – die erstmals seit eineinhalb Jahren nicht mehr in der Käsberghalle, sondern wieder im Bürgerhaus stattfand – seinen Räten unterbreitete, löste er damit eine breit angelegte Grundsatzdiskussion über Sinn und Zweck aus.