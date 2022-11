Katastrophe Tropensturm auf Philippinen: Zahl der Toten steigt auf 150

"Nalgae", der auf den Philippinen "Paeng" heißt, hatte Ende vergangener Woche zunächst im Süden Hochwasser und Erdrutsche ausgelöst. Am Wochenende war der Tropensturm in Richtung Nordwesten gezogen und hatte in der Region Western Visayas sowie in den Provinzen Cavite, Laguna und Batangas Verwüstungen angerichtet.