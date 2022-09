Katastrophe Infektionswelle überrollt Pakistan mit Rekordflut

Islamabad - Mit den Rekordfluten in Pakistan hat eine Infektionswelle das Land überrollt. Wie Behörden meldeten, wurden seit Beginn der Flutkatastrophe allein in der besonders betroffenen Region Sindh 2,6 Millionen Menschen wegen Krankheiten behandelt, die sich im Wasser ausbreiten. Darunter seien fast eine halbe Millionen Kinder. Mehr als 300 Menschen seien in Sindh an Krankheiten wie Malaria, Cholera oder dem Dengue-Fieber bereits gestorben.