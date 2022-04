Kassel Anwohner und Polizisten auf Gänsejagd

Mehrere Anwohner und Polizisten haben sich in Kassel auf Gänsejagd begeben, um eine neunköpfige Nilgansfamilie vor dem Überfahren zu bewahren. Letztlich konnten das Elternpaar und mit einiger Mühe auch die sieben Küken eingefangen werden, wie die Polizei in der nordhessischen Stadt am Donnerstag mitteilte. Die Gänsefamilie hatte sich am Mittwoch im Kasseler Stadtteil Wolfsanger verirrt und war quer über die Straße marschiert.