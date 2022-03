Karriere von Thomas Hitzlsperger Elf Jahre VfB Stuttgart – und noch mehr

2005 begann die Ära Thomas Hitzlsperger beim VfB Stuttgart – die erste als Spieler. Eine zweite folgte ab 2016 als Funktionär. In den kommenden Tagen nun endet nun wohl die Amtszeit des gebürtigen Münchners in Stuttgart vorzeitig. Schon im vergangenen Herbst hatte Hitzlsperger angekündigt, seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender nicht verlängern zu wollen. Da sein Nachfolger, Alexander Wehrle, am kommenden Montag beginnt, folgt nun voraussichtlich der frühe klare Schnitt.