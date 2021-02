Karlsruhe BGH verhindert "Widerrufsjoker" beim Kilometer-Leasing

Für findige Anwälte ist daran vor allem eine Besonderheit interessant: Wird der Verbraucher nicht oder nicht ordnungsgemäß über sein Widerrufsrecht informiert, beginnt die 14-Tage-Frist gar nicht zu laufen. Der Vertrag kann dann noch nach Jahren widerrufen und rückabgewickelt werden. Im Fachjargon heißt das "Widerrufsjoker".

Der Fall, den die BGH-Richter jetzt entschieden haben, ist ein typisches Beispiel: Der Kläger hatte seinen Leasingvertrag Anfang 2015 abgeschlossen. Den Widerruf erklärte er im März 2018 - wegen, wie er sagt, fehlender Pflichtangaben. Von der Leasinggesellschaft von Mercedes Benz forderte er rund 20 000 Euro zurück.

Die Stuttgarter Gerichte hatten die Klage abgewiesen - völlig zu Recht, wie nun der BGH urteilte. Ein Widerrufsrecht sei hier "unter jedem rechtlich denkbaren Gesichtspunkt" zu verneinen. Das Kilometer-Leasing erfülle nicht die gesetzlichen Voraussetzungen.

Das Bürgerliche Gesetzbuch (§ 506 BGB) sieht in drei Fällen ein Widerrufsrecht vor: wenn der Leasing-Kunde per Vertrag verpflichtet ist, das Auto nach der Laufzeit zu kaufen; wenn die Leasingfirma berechtigt ist, das am Ende zu fordern; oder wenn mit Restwert-Garantie geleast wird. Diese Aufzählung sei abschließend, sagte die Senatsvorsitzende Milger. Der Gesetzgeber habe sich an einer EU-Richtlinie orientiert und das Widerrufsrecht ganz bewusst nicht auf sämtliche Finanzierungsgeschäfte erweitert.

Daimler äußerte sich nicht zum konkreten Fall und nur knapp zu dem Urteil: "Wir freuen uns, dass unsere Rechtsauffassung vom BGH bestätigt wurde", teilte ein Sprecher mit.

