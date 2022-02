Karl Lauterbach Minister erwartet Corona-Lockerungen „deutlich vor Ostern“

Corona-Inzidenz sinkt weiter

Derzeit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter, die die Zahl der neuen Infektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner beziffert. Am Montagmorgen gab das Robert Koch-Institut (RKI) diese mit 1.426 an, am Tag zuvor hatte sie bundesweit 1.400,8 betragen. Den Angaben der Gesundheitsämter zufolge infizierten sich binnen 24 Stunden 95.267 Menschen in Deutschland neu mit dem Coronavirus. 49 weitere Menschen starben laut RKI im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Zahl der Corona-Toten in Deutschland seit Pandemiebeginn vor zwei Jahren auf 118.766.