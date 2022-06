Karl Lauterbach bei Ukraine-Besuch Bundesgesundheitsminister steckt in Fahrstuhl fest

Mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ging es bei seinem Besuch in der Ukraine am Freitag für kurze Zeit abwärts. Der SPD-Politiker steckte zusammen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Viktor Ljaschko in einem Fahrstuhl fest, wie Lauterbach in einem „letzten Tweet zur Ukraine-Reise“ am späten Freitagabend schrieb und dies mit einem Foto illustrierte. Der Lift sei ruckartig einen Meter abgesackt. „Rausklettern wollte zunächst niemand...“, fügte Lauterbach hinzu.