Karl Lagerfeld auf Disney Plus „Kaiser Karl“ bekommt Mini-Serie

Stuttgart - In Wirklichkeit hat sich Modeschöpfer Karl Lagerfeld, der bis zu seinem Tod im Februar 2019 Kreativdirektor von Chanel war, nie verabschiedet. Zu omnipräsent ist er als Marke weltweit in den Gedanken so vieler Menschen, die Mode lieben, oder ihn als einzigartige Persönlichkeit achten. Ewig wird er ein Teil des Modehauses Chanel sein, das er erfolgreich wie kein anderer, vom verstaubten Image befreite. Mittlerweile hat die Streamingplattform Disney Plus ein Auge auf europäische Serien geworfen. Nun wagt sich das Unternehmen mit einer eigenen Mini-Serie an das Leben des Couturiers heran, das er - so gut es ging – aus der Öffentlichkeit hielt.