Karl-Eduard von Schnitzler Sudel-Edes Schloss wird verkauft

Klink - Er feierte die Niederschlagung des Arbeiteraufstands 1953 in Ost-Berlin, den Bau der Mauer und ätzte jahrelang in der Sendung „Der Schwarze Kanal“ gegen den „verbrecherischen Westen“ und den Kapitalismus. Am Ende war der SED-Chefpropagandist Karl-Eduard von Schnitzler (1918-2001) einer der verhasstesten Männer der DDR. So verhasst, dass ein „Schnitz“ zur Maßeinheit für den Sprung von der Couch zum Ausknopf des Fernsehers wurde. „Neben dem Unterangebot an Südfrüchten war es das Überangebot an Schnitzler-Kommentaren, das die Leute 1989 auf die Straßen trieb“, kommentierte der „Spiegel“ boshaft in seinem Nachruf auf „Sudel-Ede“.