Karin Maag bei „Hart aber fair“ Talkrunde zeigt Gräben zwischen Bund und Ländern auf

Argumentativ stahl die Politikwissenschaftlerin Elvira Rosert der Stuttgarterin Karin Maag etwas die Show. Auf Plasbergs Frage, was für ein Beschluss bei den Beratungen wünschenswert sei, sagte sie: „Was ich mir wünschen würde für heute Abend – das ist Wunschdenken – dass so etwas wie Strategie dabei herauskommt.“

Schluss mit „Jo-Jo-Lockdowns“

Man müsse umdenken, sich von „Jo-Jo-Lockdowns“ verabschieden. „Wie viele davon müssen wir eigentlich noch ertragen?“ Der Staat müsse als übergeordnetes Ziel niedrige Inzidenzen verfolgen, „so haben wir das Schlechteste aus allen Welten.“ Karten, die man jetzt ziehen müsse, seien mehr Corona-Kindergeld und Sonderurlaub für Eltern. Außerdem, aber da waren sich eigentlich alle einig, müsse der Impfprozess beschleunigt werden.

Karin Maag sagte dazu: „Ich kann bei vielem zustimmen.“ Auch wenn die Bundestagsabgeordnete vielleicht nicht ganz so deutliche Positionen vertritt wie die „No Covid“-Mitbegründerin Elvira Rosert und keine so markigen Formulierungen fand: Lockerungen, wie sie sich der FDP-Politiker Volker Wissing wünscht, hält sie für keine gute Idee. Zur Aufhebung der Reisewarnung nach Mallorca sagte sie: „Juristisch ist zwar das korrekt, aber unklug.“ Maag ist sich sicher, dass es dem Staat gelingt, Schnelltests für Mallorca-Rückkehrer zu organisieren.

Impfen in der Kneipe

Auch Sibylle Katzenstein, Ärztin in einer Corona-Schwerpunktpraxis und der einzige Gast ohne politischen oder politikwissenschaftlichen Hintergrund, kritisierte die aktuelle Impfpolitik und verglich sie mit dem Berliner Pannenflughafen BER. Der Satz, der von ihr im Gedächtnis blieb: „Ich hätte gerne eine wissenschaftliche Erklärung, wenn meine Bürgerrechte eingeschränkt werden.“

Gegen Ende der Sendung zeigte Frank Plasberg noch einen Einspieler mit hoffnungsvollen Bildern, wo Menschen in anderen Ländern in Supermärkten oder sogar in einer Kneipe geimpft wurden. Dann wurde der Zuschauer mit Wucht zurück nach Deutschland geholt. Ob Maag sich so was vorstellen könne, fragte Plasberg. Diese verneinte Supermarktimpfungen und verwies auf – Haftungsfragen. „Wie ist es mit Tierärzten?“, bohrte Plasberg weiter. Darauf gab es keine eindeutige Antwort mehr. Die Bund-Länder-Beratungen pausierten zeitgleich noch immer. Der Journalist Mascolo brachte es in seinem Schlusswort auf den Punkt: „Eine Frustentscheidung der Ministerpräsidenten, das will ich mir nicht vorstellen.“