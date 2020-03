Karin Götz thematisiert im Blickwinkel die Corona-Krise Licht und Schatten

Vor ein paar Wochen habe ich an dieser Stelle meinem Unmut Luft gemacht, dass sich der Egoismus vieler in ihren Hamsterkäufen zeigt. Von einer Leserin bekam ich in einer Mail verbale Prügel. Doch ich gehe einen Schritt weiter: Dass noch immer viel zu viele so tun, als gäbe es den Virus nicht, ist unverantwortlich. Auf abgesperrten Spielplätzen trafen sich noch Kinder. Im Biergarten saßen noch am Donnerstag Menschen dicht an dicht. Was läuft schief in den Köpfen? Was ist falsch zu verstehen, wenn es heißt, soziale Kontakte meiden und daheim bleiben? Zumindest die, die es können. Denn es gibt Menschen, die sich Tag für Tag den Allerwertesten für uns aufreißen und sich dabei großem Risiko aussetzen. Pflegekräfte, Ärzte, Arzthelfer, Sanitäter, Polizisten, Mitarbeiter in Lebensmittelgeschäften und in Apotheken sorgen dafür, dass wir bestmöglich durch diese schwere Zeit kommen. Und wir? Wir gehen in den bewussten oder unbewussten Widerstand.