Karibikstaat "Little England" Barbados trennt sich von der Queen

Britischer Palast zurückhaltend

Die Reaktion des Buckingham-Palasts fiel zurückhaltend aus: Die Angelegenheit sei "Sache der Regierung und des Volkes des Commenwealth-Staates", hieß es im September 2020. Prinz Charles, der seine 95 Jahre alte Mutter in Barbados vertrat, betonte dort: Auch wenn sich einiges ändere, werde manches gleich bleiben - etwa die "enge und vertrauensvolle Partnerschaft" und gemeinsame Werte.

Das Commonwealth of Nations ist eine lose Verbindung von Staaten, die aus Großbritanniens ehemaligen Kolonien hervorgegangen sind. An der Spitze der Organisation steht Königin Elizabeth II.. Barbados wurde am 30. November 1966 unabhängig von Großbritannien, die Queen blieb aber bisher Staatsoberhaupt. Zuletzt hatte sich im Jahr 1992 mit Mauritius ein Commonwealth-Mitglied von der Monarchie losgesagt.

Erbe der Sklaverei

Vor 394 Jahren kamen die ersten englischen Siedler nach Barbados. Bald bereicherten sie sich am Zuckeranbau durch afrikanische Sklaven. In seinem Buch "Die erste Gesellschaft schwarzer Sklaven" von 2016 beschrieb der barbadische Historiker Hilary Beckles die Insel zwischen 1636 und 1876 als "die systematisch gewalttätigste, brutalste und rassistisch unmenschlichste Gesellschaft der Neuzeit".

Wegen dieser Vorgeschichte gibt es auf Barbados Forderungen nach Reparationen und Stimmen gegen den Besuch von Prinz Charles, wie der Aktivist Suleiman Bulbulia am Montag in der britischen Zeitung "The Guardian" schrieb. Zugleich wird das Land mit knapp 300.000 Einwohnern aufgrund des starken Einflusses britischer Kultur auch "Little England" (Klein-England) genannt. "Natürlich wird Barbados eine enge Beziehung zum Vereinigten Königreich aufrechterhalten", betonte Bulbulia. Dies sei aber eine neue Ära. "Was "Little England" angeht, so erfordern diese Zeiten vielleicht einen neuen Kosenamen."

