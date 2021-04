Karibikinsel UN: St. Vincent nach Vulkanausbruch ohne sauberes Wasser

La Soufrière war am Freitag ausgebrochen und hatte eine Aschesäule von bis zu zehn Kilometern Höhe ausgestoßen. In der Nacht zum Montag gab es zum wiederholten Mal eine "riesige" Explosion, wie das Erdbebenrecherchezentrum UWI auf Trinidad mitteilt. Es kam mit Stand vom Sonntag alle eineinhalb bis drei Stunden am Vulkan zu Erschütterungen, wie das UN-Nothilfebüro Ocha mitteilt. Es sei wahrscheinlich, dass es in den kommenden Tagen weitere Explosionen und Ascheregen in ähnlichem oder größerem Ausmaß als bisher gebe.