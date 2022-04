Mit 16 Medaillen, davon vier im Para-Karate, hat der Karateverband Baden-Württemberg die deutschen Meisterschaften in der Ludwigsburger Rundsporthalle dominiert. Erfolgreichster Verein mit zwei Goldmedaillen und insgesamt acht Auszeichnungen wurde der ausrichtende MTV Ludwigsburg – der Heimvorteil wurde also genutzt. Gold gewannen für den MTV Svjacoslav Prokop in der Gewichtsklasse über 84 Kilogramm und Achim Haubennestel im Para-Karate. Ihren zwölften Titel hatte die MTV-Kämpferin Anna Miggou (Bild, rechts) anvisiert, doch diesmal klappte es nicht. Miggou teilte sich in der Klasse bis 61 Kilo den dritten Platz mit Alina Preisel aus Bremerhaven. Es siegte Reem Khamis vom Harburger Turnerbund. Foto: Baumann