Karambolage auf der A81 Ein Unfall führt zum Nächsten

Im Berufsverkehr auf der A81 ist es am Donnerstagmorgen gleich zu einer Reihe von Unfällen gekommen. Seinen Anfang hatte alles um kurz vor 7 Uhr genommen: Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr gerade auf der linken Spur in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Untergruppenbach und Weinsberg-Ellhofen musste eine ihm vorausfahrende 27-Jährige ihren Madzda verkehrsbedingt abbremsen. Der Mercedes-Fahrer schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen - wohl auch aufgrund der Witterungsverhältnisse in Kombination mit zu hohem Tempo. Er fuhr auf den Madzda auf.