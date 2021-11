Karambolage auf der A 81 Junge Frau nach Unfall in der Klinik

Beim Überholen die Kontrolle verloren

Ereignet hat sich das Unglück, das einen Stau von rund sechs Kilometern Länge nach sich zog, gegen 11.50 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord. Die 19-Jährige hatte mit ihrem VW eine 41-Jährige überholen wollen, die am Steuer eines Honda saß, sich auf der mittleren Spur befand und ihrerseits im Begriff war, an einem 54-jährigen Lastwagen-Lenker auf dem rechten Fahrstreifen vorbeizuziehen. Aus bislang noch unbekannter Ursache verlor die 19-Jährige die Kontrolle über ihr Auto und schleuderte nach rechts. Sie stieß auf der mittleren Spur mit dem Honda zusammen. Der Honda wurde daraufhin nach rechts abgewiesen und prallte gegen den Laster. Der Lastwagen kam in der Folge in den Grünstreifen ab und blieb dort schließlich auch stehen. Die 41-Jährige konnte ihren Honda auf dem Standstreifen stoppen, während die 19-Jährige mit ihrem VW ebenfalls nach rechts in den Grünstreifen schleuderte.