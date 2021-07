Kapstadt Pinguin Teddy wird zum Internet-Star

Ihre Nestnachbarn - der angriffslustige "Grommet" und seine liebliche "Roxy" - haben hier sogar schon drei Eier gelegt. Heraus schlüpften die ersten nördlichen Felsenpinguine, die in Südafrika geboren wurden. Denn Felspinguine - die im Englischen viel passender Rockhopper (also in etwa: Felsenhüpfer) genannt werden – sind gar nicht in Südafrika heimisch. Ihr natürlicher Lebensraum umfasst zwei voneinander getrennte Bereiche subtropischer (südlich von Südamerika) und subantarktischer (südlich von Australien und Neuseeland) Inseln.

Die 13 Rockhopper in Kapstadts Two Oceans Aquarium sind gerettete Vögel. "Teddy" war einer der ersten. Ihn fand man im Dezember 1999, seine Beine waren mit Draht zusammengebunden. "Wir gehen davon aus, dass er auf einem Schiff als "Haustier" gehalten und kurz vor der Ankunft in Kapstadt mit festgebundenen Beinen ins Meer geworfen wurde", so Rutgers. Deshalb humple er heute. Als er ins Aquarium kam, war er ausgewachsen. "Wir schätzen, er ist jetzt um die 30 Jahre alt." Damit ist "Teddy" ein Greis - denn in der Wildnis werden Pinguine eher 10 bis 15 Jahre alt.

In Gefangenschaft werden sie wesentlich älter. Da schwimmen sie aber weniger, stehen also länger auf ihren Füßen - oft auch in ihrem eigenen Kot, erklärt Rutgers. So bilden sich bakterielle Entzündungen in den vielen kleinen Wunden an ihren Füßen, auch Sohlengeschwüre genannt. Die Tierpflegerin hebt "Teddy" hoch, legt ihn in Bauchlage auf den Unterarm. "Bei "Teddy" kann man das ganz gut sehen", sagt sie und pellt den pinken Verband langsam von den Füßen. Auf der Sohle der viel benutzen Watschelfüßchen sieht man eine punktförmige Einkerbung.

"Teddy" zuckt, als Rutgers sie leicht mit dem Finger berührt. "Es ist wie ein schmerzhafter, eitriger Pickel", erklärt sie. Und wer kann schon auf eitrigen Pickeln laufen? Deshalb tragen "Teddy" und einige seiner Kumpels höheren Alters nun einen pinken Schutzverband. Rutgers legt den inzwischen gekonnt schnell an. Heute ist das Verbandzeug lila. "Seitdem das Video so erfolgreich war, gibt es bei uns keinen pinken Verband mehr zu bestellen", sagt sie und lacht, stellt "Teddy" auf seine neu verpackten Füße und los geht es. Im Wasser tut nichts mehr weh. Rolle links, Rolle rechts, mit dem Schwänzchen wackeln und dann los - schnell wie der Blitz. Ein pinker Blitz, denn im Wasser ist auch ein 30-jähriger Pinguin-Greis noch ein richtiger Renner.

