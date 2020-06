Kapitän des VfB Stuttgart Marc Oliver Kempf fällt wochenlang aus

„Gerade für Kempfi ist das eine sehr bittere Nachricht. Nach seinem Kieferbruch im Spiel beim FC St. Pauli im Februar ist das leider schon seine zweite schwere Verletzung in dieser Saison“, sagt Sven Mislintat, der Sportdirektor des VfB. Wäre da nicht der Aufstieg, es wäre tatsächlich eine Saison zum Vergessen für den 25-Jährigen.

Eine bittere Saison für den Pechvogel

Zu Saisonbeginn hatte ihn der damalige Trainer Tim Walter noch zum Kapitän bestimmt, noch in der Vorrunde musste er dann aber wegen eines groben Fouls im Derby gegen den Karlsruher SC eine Sperre absitzen. Nach der Winterpause bekam er im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli die Schulter eines Gegenspielers ins Gesicht. Wegen Kieferbruchs musste er mehrere Wochen pausieren. Seinen Stammplatz hatte er schon zuvor nicht mehr sicher gehabt.

Die Corona-Pause verschaffte Kempf dann zwar Zeit fürs Comeback, seinen Platz in der Startelf verlor er dann aber zunächst wieder. Erst in den zuletzt hatte er ihn zurückerobert. „Kempfi hat als Kapitän einen großen Anteil daran, dass wir nach einer in vielerlei Hinsicht schwierigen Saison kurz davorstehen, unser Ziel zu erreichen“, sagt dennoch Sven Mislintat. Die Hoffnung seines Schützlings wurde indes nicht erfüllt.

„Nach meinem Kieferbruch hatte ich natürlich gehofft, dass ich für längere Zeit von schweren Verletzungen verschont bleiben würde“, sagt der Kapitän des VfB, der aber auch weiß: „Letztlich gehören solche Rückschläge zum Sport dazu.“

