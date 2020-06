Kapazitäten gehen zur Neige Benningen plant Kindergarten-Provisorium

Benningen - In Sachen Kinderbetreuung immer alle Wünsche zu erfüllen sei schwierig, so der Benninger Bürgermeister Klaus Warthon in der Gemeinderatssitzung am Montag. Nichtsdestoweniger versuche die Gemeinde ihr Möglichstes. Wegen der Coronakrise im Frühjahr hatten sich zwar die Planungen für das kommende Kindergartenjahr verzögert. Jetzt wurde aber schnell klar, dass die bestehenden Kapazitäten in den sechs Einrichtungen nicht ausreichen werden, um alle Kinder aufzunehmen.