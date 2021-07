Kanzlerkandidatin der Grünen Annalena Baerbock ist von Kritik nicht überrascht

Die Südwest-Grünen läuten am Mittwoch den Bundestagswahlkampf ein. Abends findet dann die Wahlkampf-Auftaktveranstaltung in Heidelberg unter anderem mit Kretschmann, Baerbock, Cem Özdemir und den beiden Grünen-Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand statt.

Kretschmann nimmt Baerbock in Schutz

Aus Sicht von Ministerpräsident Kretschmann wird im Wahlkampf über die falschen Dinge diskutiert. „Es besorgt mich schon, dass wir in so eine Stimmungsdemokratie hineinkommen und damit die wichtigen Sachen aus dem Blick geraten“, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur vor dem Besuch Baerbocks. „Natürlich macht jeder Fehler: Der eine lacht an der falschen Stelle, die nächste macht ihren Lebenslauf zu schlampig.“ Aber bei einem Bundeskanzler oder einer Bundeskanzlerin komme es auf etwas anderes an, etwa auf die strategische Kompetenz, die Führungsstärke, betonte Kretschmann. „Da läuft was nicht richtig in unserer Debattenkultur. Das besorgt mich.“

Kretschmann nahm Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in Schutz. Sie hat aus seiner Sicht nicht an Glaubwürdigkeit verloren. „Sie hat weder Steuern hinterzogen, noch hat sie Korruptionsvorwürfe an der Backe, noch hat sie irgendwie gelogen oder ihre Unkenntnis in wichtigen Fragen gezeigt“, sagte er der dpa. „Die Art und die Themen der bisherigen Auseinandersetzung: Das hat mich schon befremdet.“

„Es sind noch mehr als 60 Tage bis zur Wahl, es ist noch alles möglich“, ist Kretschmann überzeugt. Der 73-Jährige setzt auf das Thema Klimaschutz. Die Bilder der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands machten klar, worum es bei dieser Wahl gehe, sagte er.