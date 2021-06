Kanzlerin zu Umweltschutz Merkel: Verzicht auf Wegwerfprodukte wird leichtfallen

Mit dem Rad zum Gottesdienst in Kornwestheim

„Unterwegs mit Gott“

Die Kirchengemeinden aus Kornwestheim, Benningen, Bietigheim und Stuttgart-Gablenberg feiern am Sonntag einen gemeinsamen Fahrradgottesdienst. Abfahrt ist um 9.30 Uhr an der Annakirche in Benningen.