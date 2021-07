Kanzleramtschef Helge Braun Kampagnen aus dem Ausland heizen Impfskepsis an

Neue Impfangebote an Universitäten

Um diesen vergleichsweise hohen Wert zu erreichen – am Mittwoch waren 36,5 Prozent der Bevölkerung vollständig und 54,5 Prozent wenigstens einmal geimpft – planen Bund und Länder nach Angaben des Kanzleramtschefs eine Anpassung der Impfkampagne. Dabei wird nun verstärkt die jüngere Generation in den Blick genommen. So kündigte der Kanzleramtsminister spezielle Impfangebote für Studierende im Herbst an: „Zwischen Bund und Ländern haben wir beispielsweise abgesprochen, zum Semesterstart an den Universitäten leicht zugängliche Impfangebote zu machen.“ Braun setzt zudem darauf, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre bisherige Zurückhaltung bei der Impfempfehlung auch für Jugendliche aufgibt. „Aufgrund der weiteren Erfahrungen mit den Impfkampagnen in anderen Ländern, etwa den USA bei den 12- bis 15-Jährigen, hoffe ich, dass wir vielleicht zu einer breiteren Empfehlung für Kinder ab zwölf Jahren durch die Ständige Impfkommission kommen.“