Gleich drei Gipfeltreffen auf internationaler Ebene stehen in nächster Zeit an. Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der schwierigen Lage der globalen Wirtschaft gibt es genügend Gesprächsthemen für die beteiligten Regierungen. Konkret stehen die Gipfel der EU, der G7-Staaten und des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato an.