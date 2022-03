Kanzler bei „maybrit illner“ zur Ukraine Olaf Scholz über Schröder, Nato und Waffenlieferungen

Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Lieferung von deutschen Panzerabwehrwaffen und Boden-Luft-Raketen an die Ukraine im Krieg mit Russland verteidigt. „Ich halte die Waffen für richtig, weil man jemanden, der so bedroht ist, nicht alleine lassen darf“, sagte Scholz am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Gleichzeitig setze Deutschland aber weiter darauf, diplomatische Kanäle zu nutzen, um ein Ende des Konflikts zu erreichen.