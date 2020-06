Kantersieg gegen SV Sandhausen Der VfB Stuttgart zeigt ein neues Gesicht

„Wir hatten nach der Derbyniederlage und Diskussionen mit den Fans einiges gutzumachen. Das ist uns gelungen“, sagte Kapitän Kempf. Letztlich genügte den Stuttgartern eine bemerkenswerte halbe Stunde, um in die Erfolgsspur zu kommen und Revanche für die Hinrundenpleite im Hardtwaldstadion zu nehmen. Nicolas Gonzalez erzielte mit einem Kopfball die Führung (12.). Philipp Klement hatte ihm die Kugel serviert. Sehr zum Ärger von Koschinat, da es gar keinen Eckball hätte geben dürfen. Kurz darauf legte Gonzalo Castro nach – per Volleyschuss.

VfB zeigt auch Härte

2:0 nach 20 Minuten – einen solch schnellen Vorsprung hatten sich die Stuttgarter in dieser Saison zuvor noch nicht erspielt. Allerdings wurde es noch besser für die Gastgeber. Mit einer Energieleistung behauptete sich Silas Wamangituka gegen Tim Kister und stocherte den Ball mit Hilfe des Sandhäusers über die Linie. Per Foulelfmeter erhöhte Gonzalez (31.). Es war sein zwölfter Saisontreffer nach einer Grätsche von Aleksandr Zhirov gegen Förster.

Der Ex-Sandhäuser bildete mit Klement und Castro ein spiel- und laufstarkes Mittelfeld, stabilisiert durch Mangala dahinter. Allerdings wird Matarazzo diese Formation am Sonntag (15.30 Uhr) beim 1. FC Nürnberg anders besetzen müssen, denn Castro erhielt seine zehnte Gelbe Karte und ist gesperrt. Dafür kehrt Wataru Endo nach einer Sperre zurück. Castro war jedoch nicht der einzige VfB-Profi, der gegen Sandhausen (bleibt zweitklassig) kräftig austeilte. Die Stuttgarter traten mit einer völlig anderen Körpersprache auf als beim KSC. Sie demonstrierten auch Härte und den Willen, sich die erneute Chance auf eine bessere Position nicht entgehen zu lassen.

Lesen Sie auch die Netzreaktionen

Nun hat es der viel kritisierte Liga-Krösus wieder selbst in der Hand, den ersehnten Aufstieg aus eigener Kraft zu bewerkstelligen – dank der wiederentdeckten eigenen Stärke und der Schwäche des HSV. Nach der Pause nahm der VfB jedoch den Fuß vom Gas. Im Angriff fehlte dem lange verletzten Kalajdzic die Bindung zum Spiel. Für ihn kam Hamadi Al Ghaddioui, der in der Nachspielzeit das fünfte VfB-Tor erzielte. In der Abwehr erlaubten sich die Herren mit dem roten Brustring ein paar Nachlässigkeiten. Wie beim 1:4 durch Enrique Peña Zauner (68.). Mehr ließ die VfB-Elf jedoch nicht zu und geht nun gestärkt in die verbleibenden Partien. „Wir müssen aber fokussiert bleiben, denn wir haben gerade auswärts schon zu viele Punkte verschenkt“, sagte Kempf.

Impressionen zum VfB-Kantersieg haben wir in der Bildergalerie zusammengestellt.