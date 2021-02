Kandidatin aus Baden-Württemberg Statt in den „Bachelor“ verliebt sich Teilnehmerin in Shuttle-Fahrer

Eigentlich war Kim-Denise - wie die anderen Frauen - in der Show angetreten, um das Herz von Rosenkavalier Niko Griesert zu erobern. Die Staffel, die wegen der Corona-Pandemie in Deutschland produziert wurde, läuft aktuell im RTL-Programm. Der Ausgang ist eigentlich noch ungewiss. RTL erteilte der Beziehung von Kim-Denise und Willy, die einiges über den Fortgang der Rosen-Show verrät, gleichwohl den Segen. „Wenn es eine Frau oder mehrere Frauen gibt, die kein Interesse am Bachelor hat/haben, dann steht es ihr/ihnen natürlich frei, sich anderweitig umzusehen“, erklärte die Sprecher. „Wie heißt es so schön: Wo die Liebe hinfällt! Wir wünschen den beiden alles Gute!“