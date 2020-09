Kandidat für den Landtag Tobias Vogt geht für die CDU ins Rennen

Erdmannhausen - Ich bin total bewegt“, sagte Tobias Vogt am Ende eines dreistündigen Wahlmarathons in der Halle auf der Schray am Samstag in Erdmannhausen. Mit knapper Mehrheit setzte sich der Kirchheimer am Ende gegen die Möglingerin Isabel Kling als CDU-Kandidat im Wahlkreis 14 (Bietigheim-Bissingen) für die Landtagswahl am 14. März durch. Lange hatte es so ausgesehen, als würde Kling die Nase vorn haben, während der weitere Bewerber Uttam Das aus Besigheim früh abgeschlagen war, aber anschließend doch zum Zweitbewerber gewählt wurde. Chancenlos war Ulrich Raisch, der kurzfristig ebenfalls ins Rennen gegangen war.