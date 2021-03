Kampfkandidatur Posse um Merz-Kandidatur: CDU-Kreischef entschuldigt sich

Die "Westfalenpost" hatte Kerkhoffs Schreiben am Freitag selbst publik gemacht und betont, dass man weiter Leserbriefe zu dem Thema abdrucken werde, da sie zur politischen Willensbildung gehörten: "Dass im Vorfeld auch von innerparteilichen Kampfkandidaturen oder Kampfabstimmungen Medien Meinungsäußerungen zurückhalten, entspricht nicht unserem journalistischen Leitbild."

Der Deutsche Journalistenverband (DJV) in NRW twitterte: "Ohne Worte: Der Vorsitzende der CDU Hochsauerland, Matthias Kerkhoff, forderte mehrere Redaktionen der Westfalenpost auf, keine Leserbriefe mehr zur Kampfabstimmung zwischen Friedrich Merz und MdB Patrick Sensburg zu veröffentlichen." Der DJV verwies in einem zweiten Tweet darauf, dass Kerkhoff auch Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Düsseldorfer Landtag ist. Andere Nutzer des Sozialen Mediums forderten Kerkhoffs Rücktritt.

Rund 480 CDU-Delegierte aus dem Hochsauerlandkreis sollen bei einer Versammlung in einem Sportstadion am 17. April entscheiden, ob sie Merz oder Sensburg als Kandidat für die Bundestagswahl ins Rennen schicken. Verwaltungsexperte Sensburg, der 2009 die Nachfolge von Merz als Abgeordneter des Hochsauerlandkreises im Bundestag übernommen hatte, hatte seine Bewerbung bereits im Januar erklärt. Merz hatte Anfang März offiziell seinen Hut in den Ring geworfen.

